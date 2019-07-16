Появились новые свидетельства болезни Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз прослушала национальные гимны перед переговорами сидя. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3»

Известно, что немецкий лидер таким образом провела официальную часть мероприятия вместе с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Протокол изменили из-за предыдущих приступов дрожи Меркель. Впервые регламент поменяли 11 июля во время встречи с датским премьером.

10 июля у Меркель случился приступ дрожи во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Это был уже третий подобный инцидент примерно за три недели.