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Появились новые свидетельства болезни Меркель 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз прослушала национальные гимны перед переговорами сидя. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3»
Известно, что немецкий лидер таким образом провела официальную часть мероприятия вместе с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Протокол изменили из-за предыдущих приступов дрожи Меркель. Впервые регламент поменяли 11 июля во время встречи с датским премьером.
10 июля у Меркель случился приступ дрожи во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Это был уже третий подобный инцидент примерно за три недели.
Первый раз Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Политик объяснила свое состояние обезвоживанием. Второй раз подобное произошло 27 июня во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда Меркель отказалась от поднесенного стакана воды.
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Комментарии1
В мире , Европа , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия , Молдова
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