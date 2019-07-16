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Офис Зеленского заявил, что Венгрия вмешивается в выборы в Раду 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен ограничить венгерским политикам возможность встречаться с кандидатами в депутаты Верховной Рады перед выборами. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко во время брифинга, передает агентство «РБК-Украина» 16 июля
Он напомнил, что накануне в Украину прибыли две венгерские делегации. Он также отметил, что МИД Украины обращался к венгерским коллегам с просьбой избегать до окончания выборов шагов, которые могут рассматриваться как поддержка конкретных политических сил.
«Мне кажется, что в этот момент, когда происходит подготовка (к выборам, — ред.) и сложная ситуация в Украине, можно было бы дружественному к нам государству воздержаться от таких поездок… В то же время, например, Словакия гораздо жестче себя ведет по отношению к венгерских соседям», — сказал Вадим Пристайко.
Кроме того, чиновник отметил, что Украина приглашала главу МИД Венгрии Петера Сиярто приехать в Киев, чтобы вместе со своими украинскими коллегами посетить Закарпатье, однако он отказался.
Пристайко также отметил, что офис президента будет принимать меры, чтобы это больше не повторялось.
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Комментарии
В мире , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада , Венгрия
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