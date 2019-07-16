Офис Зеленского заявил, что Венгрия вмешивается в выборы в Раду

Он напомнил, что накануне в Украину прибыли две венгерские делегации. Он также отметил, что МИД Украины обращался к венгерским коллегам с просьбой избегать до окончания выборов шагов, которые могут рассматриваться как поддержка конкретных политических сил.

«Мне кажется, что в этот момент, когда происходит подготовка (к выборам, — ред.) и сложная ситуация в Украине, можно было бы дружественному к нам государству воздержаться от таких поездок… В то же время, например, Словакия гораздо жестче себя ведет по отношению к венгерских соседям», — сказал Вадим Пристайко.

Кроме того, чиновник отметил, что Украина приглашала главу МИД Венгрии Петера Сиярто приехать в Киев, чтобы вместе со своими украинскими коллегами посетить Закарпатье, однако он отказался.

Пристайко также отметил, что офис президента будет принимать меры, чтобы это больше не повторялось.