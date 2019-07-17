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Украинцев попросили задуматься перед поездкой в Крым 

Газета.Ru + ещё 7 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин предостерег украинцев от поездок в Крым, сообщает РИА "Новости".
По его словам, ежедневно 8-10 тыс. украинцев пересекают границу с Крымом, однако большинство из них подвергаются нарушением прав человека со стороны российских пограничников.
Аброськин отметил, что на границе украинцев, у которых есть прописка на материке и которые въезжают в Крым впервые, тщательно проверяют.
"Проверки длятся часами, а затем большую часть граждан отправляют в Армянск, Симферополь и Джанкой, где спецслужбы проводят допросы", — написал он на странице в фейсбуке.
Он заключил, что жители Украины должны "очень хорошо задуматься".
Ранее в Крыму отметили рост турпотока c Украины.
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В мире , Украина , Вячеслав Аброськин , РИА Новости , Республика Крым
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