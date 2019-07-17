Украинцев попросили задуматься перед поездкой в Крым

По его словам, ежедневно 8-10 тыс. украинцев пересекают границу с Крымом, однако большинство из них подвергаются нарушением прав человека со стороны российских пограничников.

Аброськин отметил, что на границе украинцев, у которых есть прописка на материке и которые въезжают в Крым впервые, тщательно проверяют.

"Проверки длятся часами, а затем большую часть граждан отправляют в Армянск, Симферополь и Джанкой, где спецслужбы проводят допросы", — написал он на странице в фейсбуке.

Он заключил, что жители Украины должны "очень хорошо задуматься".

Ранее в Крыму отметили рост турпотока c Украины.