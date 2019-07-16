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Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать стратегический план, чтобы завоевать для Украины право на проведение Олимпийских игр.
Свои пожелания Зеленский выразил на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, сообщается на сайте украинского лидера.
«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за три-четыре года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — подчеркнул Зеленский.
В связи с этим президент призвал развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.
«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», — заявил Зеленский.
В свою очередь Бубка отметил, что Украина сможет подать заявку на зимнюю Олимпиаду в 2030-м или летнюю в 2032 году.
В настоящее время, по мнению Бубки, на Украине реально провести одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.
Напомним, в прошлом году министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными».
После этого украинский борец, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк сетовал, что из-за запрета сборная Украины может потерять возможность участвовать в мировом первенстве, а после — в Олимпийских играх.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что ради «борьбы с Россией» Украина уничтожает карьеру своих спортсменов.
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Комментарии
В мире , Украина , Игорь Жданов , Жан Беленюк , Сергей Бубка , Владимир Зеленский , Деловая газета "Взгляд"
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