Фокус на отвлечение. Зачем Украина готовится принимать Олимпиаду?

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — произнес Владимир Зеленский.

Глава Украины заявил, что необходимо заняться развитием спортивной инфраструктуры.

«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», — добавил президент.

По словам Сергея Бубки, которые привела пресс-служба Зеленского, Украина вполне может претендовать на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году или же летних в 2032 году.

Заявку-то подать можно. Этого пока никто не запрещал. Но каковы реальные шансы организовать и провести самые масштабные спортивные состязания на Украине? Об этом «360» спросил экспертов.

Идея для отвлечения внимания и «тупой пиар»

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Украины Ростислав Ищенко заявил, что в проведение Олимпийских игр потребуется многое вложить.

«Если Украине даже все продать, на проведение нормальной Олимпиады не хватит. Это первое. В стране для того, чтобы принимать туристов, которые приедут на Олимпийские игры, — должна быть нормальная инфраструктура, причем на Украине она должна быть построена с нуля. Это, во-вторых. Ну и, в-третьих, в стране должна быть хотя бы минимальная политическая стабильность, а не идти гражданская война. Поэтому все эти рассказы в пользу бедных — это для того, чтобы развлекать свой народ, отвлекать его от ужасной действительности», — убежден Ростислав Владимирович.

Заявление Владимира Зеленского он назвал «тупым пиаром».

«Все, что говорится об Олимпиаде — это тупой пиар. Причем, даже не внешнеполитический. Да, если бы вы там даже провели, о вас бы мир заговорил: плохо провели или хорошо провели… Мы говорили бы: «Вот, какие молодцы, провели Олимпиаду хорошо» или «Вот, какие подлецы, провели Олимпиаду плохо». Мы говорили бы, чтобы приковать внимание. На основе этого внимания вы могли бы пытаться решать какие-то свои вопросы. Но и этого не будет, потому что не будет на Украине Олимпиады, соответственно не будет и внимания. Значит, это тупо внутриполитический пиар, чтобы чем-то отвлечь население. Больше другой задачи у этого нет», — еще раз подчеркнул политолог.

«У них нет шанса»

Советский фигурист-одиночник, чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы 1975 года, бывший советник исполнительного директора Олимпийского комитета России Юрий Овчинников считает, что планирование Олимпиады на Украине невозможно из-за нестабильного положения в стране.

«Мне кажется, что у них нет шансов. Я думаю, что все мировое сообщество, тем более спортивное, сейчас к ним относится достаточно настороженно. Не потому что они не могут этого сделать, просто сейчас у них другие проблемы», — поделился мнением Юрий Львович.

По словам спортсмена, именно политическая напряженность и атмосфера в стране в целом помешают амбициозным планам украинского президента.

«Я очень мало интересуюсь, честно говоря политикой, но понимаю, что происходит. Мне их просто искренне жалко. У меня там много друзей, спортсменов. Наверное, Украина — достойная страна, в которой было бы классно провести Олимпиаду. Но, мне кажется, у них нет шанса никакого», — убежден фигурист.

На портале «Российский диалог» назвали идею Зеленского «наполеоновскими планами», а российский комментатор Дмитрий Губерниев принял новость восторженно.

«Флаг им в руки. Молодцы! Если у Украины есть такие стремления, то пускай их реализуют. Не вижу в этом никаких проблем. Украина — спортивная страна», — произнес он во время интервью корреспонденту сайта «Политика Сегодня».

Он уточнил, что не в курсе состояния инфраструктуры Украины, но решение президента Зеленского посоветовал приветствовать. Впрочем, уточнил комментатор, «это личное дело Украины».

Любопытно, что поручение о подготовке страны Владимир Зеленский дал, но проконтролировать он ничего не сможет. Еще на этапе предвыборной гонки весной 2019 года он неоднократно заявлял: президентом намерен быть только один срок и не больше. Так что кашу заварить у него, быть может, и получится, а вот расхлебывать ее придется уже совсем другим людям.