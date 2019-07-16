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Стало известно о принудительных браках геев в Европе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Представители ЛГБТ-сообщества все чаще страдают от насильственных и фиктивных браков в Великобритании. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на местную полицию.
Полиция королевства на этой неделе проводит рейды в аэропортах, разговаривая с пассажирами разных национальностей для выявления нарушений и повышения осведомленности о помощи при насильственных браках. Сообщается, что в 2018 году всего было заведено 1764 дел о таких случаях, однако полиция считает, что реальное число таких преступлений больше.
Особое внимание уделяется ЛГБТ-сообществу, представители которого по разным обстоятельствам (например, требование гетеросексуального партнерства со стороны общества в разных культурах или намерение «вылечить» их таким образом) заключают фиктивные или насильственных браки с людьми противоположного пола. Также подчеркивается, что три четверти среди всех пострадавших в Британии — женщины. За последние годы число принудительных инцидентов среди всех категорий людей в Британии официально выросло на 47 процентов, однако чиновники считают, что это связано с большей раскрываемостью. При этом среди пострадавших отмечается больше всего граждан Пакистана, Бангладеш, Индии и Румынии.
В 2018 году сообщалось, что геям Гонконга посоветовали молиться и воздерживаться от секса, чтобы излечить свою гомосексуальность.
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