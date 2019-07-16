Суд отсрочил решение по скифскому золоту

Вопрос о том, кому на самом деле принадлежит скифское золото, не может решиться еще с 2014 года. Очередное заседание по этому делу также не внесло ясности — суд отложил принятие окончательного решения на два месяца.

Апелляционный суд Амстердама запросил у сторон дополнительную информацию по делу о «скифском золоте». Несмотря на то, что разбирательство длится уже не один год, оказалось, что суду недостаточно данных для принятия окончательного решения На предоставление необходимой информации он дал сторонам два месяца.

«Сторонам предоставляется два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через шесть-девять месяцев», — постановил суд.

В течение последних пяти лет решается вопрос о том, кто является полноправным владельцем драгоценностей — Украина или музеи Крыма. Коллекция из четырех крымских музеев находится в Амстердаме, где хранится с момента окончания выставки в музее Алларда Пирсона. Вернисаж проходил с февраля по август 2014 года, однако, после присоединения Крыма к РФ, российская и украинская стороны не смогли решить, кому принадлежат экспонаты.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама решил, что коллекция должна отправится на Украину, но музеи Крыма воспротивились такому исходу дела и подали апелляцию. Рассматривать ее начали лишь в марте 2019 года.