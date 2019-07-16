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Посол США в Японии покидает свой пост 

ТАСС 49 минут назад
Фото: Reuters
Посол США в Японии Уильям Хагерти в этом месяце покинет свой пост после двух лет работы на нем. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении дипломатического представительства в Twitter.
"Посол Хагерти с честь представлял президента США и американский народ. Он участвовал в работе по продвижению альянса США и Японии, который является краеугольным камнем мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сообщило посольство.
После отставки обязанности посла будет временно исполнять его заместитель Джозеф Янг.
Хагерти был официально назначен 30-м по счету послом США в Японии 27 июля 2017 года.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Хагерти планирует баллотироваться на пост сенатора от штата Теннесси.
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В мире , США , Джозеф Янг , Дональд Трамп , Япония
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