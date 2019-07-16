Обещавшего мочиться в «Боржоми» гендиректора «Рустави-2» обвинили в финансовых махинациях

Владелица 9% акций просаакашвилевской телекомпании «Рустави-2» Нино Нижарадзе обвинила ее гендиректора Николоза Гварамия в финансовых махинациях, в связи с чем во вторник внесена жалоба в генеральную прокуратуру Грузии , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Адвокат Нино Нижарадзе Георгий Кавлашвили заявил, что «следует начать расследование в связи с использованием гендиректором телекомпании служебного положения в корыстных целях».

«Из полученных нами финансовых документов стало ясно, что большая часть доходов телекомпании аккумулируется на счетах различных компаний. Основателем одной из них является Михаил Мшвилдадзе (один из организаторов продолжающихся в Тбилиси с 20 июня антироссийских акций)», — сказал адвокат.

«Мы полагаем, что определенные суммы перекачиваются в другие компании, что следует из документов», — заявил Георгий Кавлашвили.

Между тем, ожидается, что 18 июля ЕСПЧ в Страсбурге вынесет вердикт о принадлежности телекомпании, либо сохранив ее за нынешними владельцами, либо вернув в собственность прежним, у которых она была отобрана в период правления в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства, однако «Рустави 2» отказался увольнять Габунию.

Главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник сообщил, что Габуния — гей, а его половой партнер — гендиректор канала Ника Гварамия.

Позже Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

После этого Нино Нижарадзе требовала отстранить его от должности гендиректора, но другие совладельцы ее не поддержали.