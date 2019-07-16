В НАТО пообещали ответить России на выход из ДРСМД

НАТО ответит России , если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг , его слова приводит пресс-офицер НАТО Дилан Уайт в своем Twitter-аккаунте.

«Если Россия не вернется к выполнению [ДРСМД], то мы ответим [ей] взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — заявил Столтенберг.

“Russia has shown no sign” they’ll come back into compliance with the #INFTreaty before the 2 August deadline, says @NATO Secretary General Jens Stoltenberg. «If Russia doesn’t come back into compliance, we will respond… in a measured way, with credible & effective deterrence.» pic.twitter.com/P4pJlsntvI— Dylan P. White (@dylanpwhite) 15 июля 2019 г.

15 июля генеральный секретарь НАТО заявил, что Москва должна использовать свой последний шанс спасти ДРСМД. По его мнению, для этого российской стороне нужно в одностороннем порядке избавиться от от ракет 9М729.

«В случае окончательного расторжения договора Россия будет нести за это единоличную ответственность», — указал генсек.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД. Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств договора.

ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.