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В НАТО заговорили об «ответе» на выход России из ДРСМД 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Североатлантический альянс готов дать взвешенный и эффективный ответ, если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете Торонто.
«Если Россия не вернется к выполнению [договора], то мы ответим [ей] взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — приводит ТАСС заявление Столтенберга, которого процитировал пресс-офицер НАТО Дилан Уайт.
Столтенберг также отметил, что на данный момент НАТО не видит «со стороны России никаких признаков» того, что она продолжит соблюдать ДРСМД и после 2 августа, когда истекает срок его действия.
Ранее Столтенберг возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД.
Напомним, по версии Запада, российская ракета 9М729 якобы нарушает ДРСМД, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.
В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.
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Комментарии40
В мире , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , НАТО , ИТАР-ТАСС , Торонто
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