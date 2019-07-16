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Закон о госязыке вступил в силу на Украине 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля. Об это сообщает РИА "Новости".
Стоит отметить, что закон не функционирует в полной мере, так как некоторые его пункты начнут действовать в течение нескольких лет.
Его подписал еще бывший лидер Украины Петр Порошенко 15 мая 2019 года. По его словам, данный закон якобы объединяет украинский народ и является "сбалансированным".
Ранее сообщалось, что Совбез ООН прислушался к России по украинскому языку.
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В мире , Петр Порошенко , Совбез ООН , РИА Новости
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