В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Великобритания не вышлет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где законодательно предусмотрена смертная казнь, сообщает агентство Efe.

"Это основополагающее условие достигнутого нами соглашения, что мы не допустим его выдачи какой-либо стране, где ему может грозить смертная казнь", — заявил Данкан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией в Кито. Он добавил, что Великобритания заботится о здоровье Ассанжа.

Решение об экстрадиции в Великобритании принимает лично глава министерства внутренних дел , однако руководствуется он при этом жесткими правилами и нормами европейского и британского законодательства. "Экстрадиция запрещена в законодательном порядке, если данному лицу грозит смертная казнь (если министр не получает должные письменные гарантии, что данное лицо не будет приговорено к смертной казни, или, если будет приговорено, данный приговор не будет осуществлен)", — указывается в справке на сайте британского правительства.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.