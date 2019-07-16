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В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: © AP Photo / Guillermo Arias
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обеспокоено новым законодательством США, которое ограничивает возможность запросить убежище для тех, кто пересекает южные границы Штатов, говорится в заявлении УВКБ ООН, опубликованном в понедельник вечером.
Согласно решению США, все лица, которые въехали на территорию страны через южную сухопутную границу, будут считаться не имеющими права на убежище, если они сначала прошли через третье государство и не попытались запросить в нем убежища. По мнению УВКБ ООН, эти ограничения повысят угрозу безопасности для людей, которые и так нуждаются в международной защите от преследований и насилия.
"Мы понимаем, что система предоставления убежища в США перегружена. И мы готовы играть конструктивную роль, если понадобится, с тем, чтобы снять часть нагрузки. Но мы глубоко озабочены в связи с новой мерой. Она поставит под угрозу и без того уязвимые семьи… Эта мера строгая и не является лучшим выбранным путем", — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
В УВКБ ООН полагают, что новые меры серьезно ограничат право на просьбу об убежище для мигрантов и беженцев, а также не соответствуют международным обязательствам, которые взяли на себя США.
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Комментарии1
В мире , Филиппо Гранди , США
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