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На Майдане в Киеве позеленели фонтаны 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: СВКП Київводфонд, facebook
Неизвестные окрасили воду и вылили в нее мыльный раствор.
В центре Киева, на Майдане Незалежности, неизвестные испортили воду в двух фонтанах. В один они вылили неизвестное вещество, окрасив воду в ярко-зеленый цвет. В другой — мыльный раствор, после чего фонтан покрылся пеной.
© СВКП Київводфонд, facebook
По информации «Киевводфонда» были испорчены фонтаны «Водяной шар» и «Малый фонтан». На своей странице в Facebook сотрудники коммунального предприятия возмутились поведением киевлян. По мнению специалистов, подобные выходки приводят к загрязнению фонтанов и их быстрой поломке.
«Специалисты нашего предприятия быстро справились с повреждениями, после чего фонтаны начали работать в полную силу, согласно графику», — говорится в сообщении «Киевводфонда».
Коммунальщики попросили горожан быть внимательнее и в случае обнаружения подобных инцидентов, сообщать в соответствующие службы, чтобы они могли вовремя среагировать и устранить все повреждения.
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В мире , Киев
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