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Джонсон и Хант схлестнулись в последнем раунде дебатов 

Вести.Ru + ещё 3 50 минут назад
Фото: www.vesti.ru
В Великобритании прошли финальные дебаты двух кандидатов на пост премьера. Это бывший глава МИД — Борис Джонсон и нынешний — Джереми Хант. Касательно главного камня преткновения — Brexit — оппоненты все так же придерживаются кардинальных мнений.
Джонсон настаивает на том, что необходимо ориентироваться на дату 31 октября. В противном случае Королевство ждет жетский Brexit. Джереми Хант это мнение не разделяет.
Говорили и о внешней политике, передает телеканал "Россия 24". Джонсон заявил, что не стал бы поддерживать Штаты, если бы те начали военную кампанию в отношении Ирана. По мнению Ханта, ни США, ни Иран к войне не стремятся.
Дебаты организовала газета Sun. Затем состоялось общепартийное голосование: консерваторы должны определить, кто станет новым лидером партии, а значит, и премьер-министром Великобритании. Имя победителя будет объявлено 23 июля.
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В мире , Борис Джонсон , Джереми Хант , МИД , Великобритания
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