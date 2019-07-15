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Die Welt: немецкие эксперты предупредили о возможном «неожиданном ударе» Москвы 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Российская Федерация продолжает вооружаться «запрещёнными ракетами» и тем самым вынуждает НАТО действовать, пишет Die Welt. Более того, согласно результатам последнего исследования, Россия даже якобы готовится к региональным войнам в Европе, чтобы заставить европейские правительства пойти на «радикальное изменение статус-кво», предупреждает немецкое издание.
2 августа, спустя 32 года, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет историей. Тем временем Россия якобы продолжает вооружаться запрещёнными ракетами и тем самым вынуждает Североатлантический альянс действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Более того, согласно результатам последнего исследования, Российская Федерация даже «готовится к региональным войнам в Европе», предупреждает автор статьи Торстен Юнгхольт.
К подобным выводам, проанализировав «мотивы» Москвы, пришли авторы доклада генерал-лейтенант бундесвера в отставке, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, уточняет журналист Die Welt.
«Пока наше политическое внимание приковано к климатическим изменениям, миграционному кризису, кризису в ЕС и другим проблемам, которые требуют совместного решения, Россия при Путине — абсолютно неспровоцированно — готовится к региональным войнам в Европе, которые она рассчитывает выиграть при помощи угроз применения ядерного оружия», — заявил Краузе в интервью Die Welt.
В свою очередь, Браус и вовсе считает, что Российская Федерация элементарно «ищет конфронтации с Западом, а также стремится уничтожить международный порядок и подорвать сплочённость западного альянса», отмечает автор статьи Торстен Юнгхольт.
И это притом что в Москве прекрасно понимают, что Российская Федерация не сможет выйти победителем из противостояния с Североатлантическим альянсом в том случае, если оно затянется, сходятся во мнении авторы исследования.
Поэтому, по словам генерала немецкого бундесвера в отставке, Москва, возможно, нанесёт «неожиданный удар» и «подкрепит» его угрозой ядерного удара, пока НАТО готовится «эффективно отреагировать».
В результате европейские правительства могут оказаться перед выбором: «либо идти на риск и начинать крупномасштабную войну, либо уступить и согласиться на радикальное изменение статус-кво», прогнозирует бывший заместитель генсека Североатлантического альянса.
Возможными же местами «российских атак», как полагают авторы исследования Браус и Краузе, могут стать Черноморский регион, Прибалтика, Украина и Польша.
При этом, продолжает журналист Die Welt, в потенциальном военном конфликте Германии из-за её географического положения придётся играть ключевую роль.
Именно по этой причине, призывают Браус и Краузе, немецкий бундесвер должен быть в состоянии «в максимально короткие сроки приводить себя в боеготовность и выполнять сложные дополнительные военные задачи НАТО».
Почему правительство канцлера Ангелы Меркель по-прежнему не выделяет бундесверу необходимые для решения этих задач средства, по мнению авторов исследования, и вовсе «поражает», подчёркивает журналист немецкого издания.
RT на русском: последние новости
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В мире , ЕС , НАТО , Die Welt , Москва
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