Зеленский решил сменить 12 украинских послов

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны. Об этом сообщается на официальной странице Офиса президента в Facebook.

«Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В частности, посол Украины в США [Валерий Чалый] заканчивает свою командировку в Вашингтон», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что параллельно с этим ведется работа «по подбору и оформлению новых послов». Указы о назначении дипломатов будут опубликованы в ближайшее время.