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Зеленский решил сменить 12 украинских послов 

Lenta.ru + ещё 5 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны. Об этом сообщается на официальной странице Офиса президента в Facebook.
«Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В частности, посол Украины в США [Валерий Чалый] заканчивает свою командировку в Вашингтон», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве заявили, что параллельно с этим ведется работа «по подбору и оформлению новых послов». Указы о назначении дипломатов будут опубликованы в ближайшее время.
27 июня Зеленский заявил, что узнает о «международных шагах» Украины из интернета, поскольку министр иностранных дел страны Павел Климкин не согласовал с ним ответ на российскую ноту по задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Глава МИД ответил, что имел полномочия отвечать на ноту без согласования с президентом. Позже Зеленский просил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.
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Комментарии
В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Валерий Чалый , Владимир Гройсман , МИД , США
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