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Украина продлила запрет на ввоз российских товаров 

RT на русском + ещё 9 52 минуты назад
Фото: Reuters
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
Из текста следует, что срок действия эмбарго продлён до 31 декабря 2020 года.
Ранее правительство России продлило продэмбарго до конца следующего года.
Оно действует с августа 2014 года в отношении продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Затем список был расширен за счёт Украины и ещё некоторых европейских государств.
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В мире , Другое , Украина , ЕС , Правительство Украины , Правительство РФ
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