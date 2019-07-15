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Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде 

ТК «Звезда» + ещё 7 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава Украины пояснил, что его кортеж из двух-трех машин не создает препятствий на дорогах.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не стал ездить на работу на велосипеде, потому что его кортеж никому не может помещать на дороге.
Глава украинского государства, в частности, отметил, что его кортеж чаще всего состоит всего из двух-трех машин: основной президентский, один автомобиль охраны, и иногда третьим может стать автомобиль сопровождающих лиц или членов команды. Наравне с другими участниками движения машины должны соблюдать правила дорожного движения, останавливаться на светофорах и стоять в пробках, отметил Зеленский на своей странице в Facebook.
Президент также исключил возможность использования «мигалок», которые могли бы каким-то образом способствовать обгону других машин.
Ранее в ходе предвыборной гонки глава украинского государства заявил, что будет ездить на работу на велосипеде. Однако обещание Зеленского жители Украины могли увидеть только в кадрах фильма «Слуга народа» в главной роли с самим президентом.
Накануне кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП с автобусом, перевозивших детей. Лидер Украины пообещал наказать виновных, добавив о «недопустимости» подобных ситуаций.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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