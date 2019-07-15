Эрдоган назвал совместное с Россией производство систем ПВО целью Турции

Анкара ставит целью совместное с Россией производство систем ПВО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя доставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

"Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел (с элементами С-400 — ред.), идет разгрузка. Надеюсь, в апреле 2020 года мы поставим точку в этом процессе.

Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель — их производство вместе с РФ, и мы это сделаем", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре по случаю трехлетней годовщины попытки переворота в Турции.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.