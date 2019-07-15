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Зеленский объяснил, почему не выполнил обещание ездить на велосипеде 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми
В ходе предвыборной гонки Зеленский обещал ездить на работу на велосипеде. Персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа", где он играл президента, также ездит на работу на велосипеде.
"В последнее время в соцсетях много… на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Президент — такой же участник движения, как и все", — написал Зеленский на странице в Facebook.
Также Зеленский объяснил перекрытие дороги в одном из районов Киева.
"Одиннадцатого июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался, согласно дипломатическому протоколу и международными, обязательствами Украины. Соответственно, движение по маршруту был временно ограничено", — отметил украинский глава государства.
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Комментарии20
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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