Зеленский объяснил, почему не выполнил обещание ездить на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.

В ходе предвыборной гонки Зеленский обещал ездить на работу на велосипеде. Персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа", где он играл президента, также ездит на работу на велосипеде.

"В последнее время в соцсетях много… на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Президент — такой же участник движения, как и все", — написал Зеленский на странице в Facebook.

Также Зеленский объяснил перекрытие дороги в одном из районов Киева.