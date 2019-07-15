Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не выполнил свое предвыборное обещание ездить на работу на велосипеде.

По словам Зеленского, кортеж президента из двух-трех автомобилей является таким же участником дорожного движения, как и другие транспортные средства.

«Во время передвижения президента Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Президент — такой же участник движения, как и все», — написал украинский лидер в Facebook.

Зеленский отметил, что во время визита в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду пришлось перекрыть движение, поскольку этого требовал «дипломатический протокол и международные обязательства Украины».

В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал отказаться от президентского кортежа и ездить на работу на велосипеде, как делал герой сериала «Слуга народа» в его исполнении.