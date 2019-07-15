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Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания 

Рамблер 29 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не выполнил свое предвыборное обещание ездить на работу на велосипеде.
По словам Зеленского, кортеж президента из двух-трех автомобилей является таким же участником дорожного движения, как и другие транспортные средства.
Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми
«Во время передвижения президента Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Президент — такой же участник движения, как и все», — написал украинский лидер в Facebook.
Зеленский отметил, что во время визита в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду пришлось перекрыть движение, поскольку этого требовал «дипломатический протокол и международные обязательства Украины».
В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал отказаться от президентского кортежа и ездить на работу на велосипеде, как делал герой сериала «Слуга народа» в его исполнении.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский
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