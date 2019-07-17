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В МИД Грузии заявили, что страна безопасна для российских туристов 

RT на русском + ещё 7 29 минут назад
Фото: Reuters
Официальный представитель грузинского МИД Владимир Константиниди заявил, что в Грузии полностью обеспечена безопасность российских туристов.
«В связи с вопросами безопасности хочу вам сказать, что в Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе и российских граждан, а также туристов, поскольку Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в разных международных рейтингах», — цитирует его ТАСС.
Константиниди также добавил, что для улучшения грузино-российских отношений необходима работа в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян.
8 июля вступил в силу указ президента России, который временно запретил авиасообщение с Грузией.
В Кремле не стали исключать возобновления полётов, отметив при этом, что в настоящее время существует объективная опасность для нахождения в Грузии российских туристов.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Грузия
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