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В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже 

РИА Новости + ещё 2 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.
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Ранее в понедельник в Париже Меркель сделала краткое заявление перед представителями СМИ об участии в мероприятии по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Многие СМИ заметили ее тяжелое дыхание, и некоторые стали связывать с состоянием ее здоровья и недавними приступами дрожи.
"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление", — заявил Зайберт.
"Здесь нет ничего особенного, и точно нет повода для спекуляций", — подчеркнул представитель правительства.
Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Очередной приступ дрожи случился во время встречи канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильный, чем предыдущие.
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В мире , Европа , Германия
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