Проблемы с дыханием Меркель объяснили 

Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала на встрече с журналистами в Париже, потому что перед этим быстро поднималась по лестнице, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление», — приводит слова Зайберта РИА «Новости».
Он подчеркнул, что ситуация с дыханием Меркель не должна стать поводом для спекуляций.
Ранее СМИ обратили, что Ангела Меркель тяжело дышала во время общения с журналистами по поводу участия в национальном празднике Франции — Дне взятия Бастилии. Журналисты предположили, что это может быть связано с приступами дрожи, которые Меркель уже трижды перенесла во время официальных мероприятий.