Проблемы с дыханием Меркель объяснили

«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление», — приводит слова Зайберта РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ситуация с дыханием Меркель не должна стать поводом для спекуляций.

Ранее СМИ обратили, что Ангела Меркель тяжело дышала во время общения с журналистами по поводу участия в национальном празднике Франции — Дне взятия Бастилии. Журналисты предположили, что это может быть связано с приступами дрожи, которые Меркель уже трижды перенесла во время официальных мероприятий.