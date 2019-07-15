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Проблемы с дыханием Меркель объяснили 

Рамблер + ещё 6 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала на встрече с журналистами в Париже, потому что перед этим быстро поднималась по лестнице, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
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«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление», — приводит слова Зайберта РИА «Новости».
Он подчеркнул, что ситуация с дыханием Меркель не должна стать поводом для спекуляций.
Ранее СМИ обратили, что Ангела Меркель тяжело дышала во время общения с журналистами по поводу участия в национальном празднике Франции — Дне взятия Бастилии. Журналисты предположили, что это может быть связано с приступами дрожи, которые Меркель уже трижды перенесла во время официальных мероприятий.
В мире , Европа , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , РИА Новости , Германия
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