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Опрос выявил лидера в рейтинге на пост премьера Украины 

Газета.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Reuters
Данные опроса социологической группы "Социс" свидетельствуют о том, что среди кандидатов на пост украинского премьера лидером является депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно полученным данным, за него готовы проголосовать 14,9% опрошенных. На втором месте находится лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателем в 13,3%. Тройку лидеров замыкает действующий глава кабмина Владимир Гройсман (9,2%).
Половину министров на Украине сочли лишними
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране необходимо сократить количество министров. В настоящий момент на Украине число членов правительства достигает 25 человек. Премьер же предлагает сократить их количество до 12 человек.
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