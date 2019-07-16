Тимошенко предложила Зеленскому объединиться

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому объединиться после выборов в Раде. Об этом она рассказала в эфире украинских СМИ.

Тимошенко заявила, что предлагает Зеленскому объединить политические команды не зависимо от исхода выборов. В частности, они упомянула демократические, проукраинские и проевропейские стороны.

Однако Тимошенко решила обойти стороной партию экс-лидера страны Петра Порошенко , так как, по ее мнению, деятельность этой партии — коррумпированная.

Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в строительстве телемоста с Россией.

Выборы в Раду пройдут 21 июля.