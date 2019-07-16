Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко предложила Зеленскому объединиться 

Газета.Ru + ещё 11 53 минуты назад
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому объединиться после выборов в Раде. Об этом она рассказала в эфире украинских СМИ.
Тимошенко заявила, что предлагает Зеленскому объединить политические команды не зависимо от исхода выборов. В частности, они упомянула демократические, проукраинские и проевропейские стороны.
Однако Тимошенко решила обойти стороной партию экс-лидера страны Петра Порошенко, так как, по ее мнению, деятельность этой партии — коррумпированная.
Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в строительстве телемоста с Россией.
Выборы в Раду пройдут 21 июля.
Газета.Ru: последние новости
Закон о госязыке вступил в силу на Украине Украинские депутаты восхитились гостеприимством России На Украине оценили последствия блокады Крыма
В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО готовы ответить на выход РФ из ДРСМД4
Минтруд прокомментировал перенос выходных5
В России назвали «проблемную» технику НАТО175
Названы губернаторы из группы риска
Украинские депутаты восхитились гостеприимством РФ
Видео
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:44
«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену
Шоу-бизнес
00:40
Бомбардировщики Ту-160 пролетели над нейтральными водами
Армия Катастрофы
00:58
В РФ ответили на угрозы Турчинова
Политика
01:11
МИД ответил на призыв Могерини
Политика
00:53
СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе
Политика
00:37
«Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Происшествия Пожары
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
05:08
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение