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У Порошенко пять паспортов, узнали СМИ 

Газета.Ru + ещё 2 38 минут назад
Фото: РИА Новости
У бывшего украинского лидера Петра Порошенко есть пять паспортов на разные имена. Об этом сообщает Elise Journal со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре.
Как отмечается, несмотря на то, что по законодательству Украины запрещается иметь двойное гражданство, Порошенко является гражданином сразу пяти стран.
Уточняется, что экс-глава государства сделал себе пару паспортов на другое имя еще в 1996 году, а после — в 2014 году.
Кроме того, согласно изданию, политик намеревается бежать в Британию под чужим именем и фамилией, в чем ему якобы помогут его влиятельные покровители.
Ранее были названы сроки задержания Порошенко и его окружения.
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