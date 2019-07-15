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Половину министров на Украине сочли лишними 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Нужно в два раза сократить число министров на Украине, заявил глава правительства страны Владимир Гройсман.
Сейчас на Украине 25 министров, включая руководителя кабмина и шестерых вице-премьеров, передает RT со ссылкой на телеканал «Украина».
Гройсман заявил, что нужно не больше 12. По его мнению, в результате управление страной станет лучше.
«Буду предлагать это на следующую каденцию», — сообщил глава украинского правительства.
Напомним, Гройсман хочет остаться премьером Украины после внеочередных выборов в Верховную раду.
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В мире , Политика , Украина , Владимир Гройсман , Правительство Украины , Верховная Рада
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