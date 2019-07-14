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Гройсман предложил вдвое сократить количество министров на Украине 

RT на русском + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо вдвое сократить количество министров в стране в целях оптимизации управления и улучшения результатов работы министерств.
Гройсман поручил проработать обращение Зеленского по наказанию Климкина
«Максимум 12 чиновников — оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию», — приводит пресс-служба правительства слова Гройсмана в эфире телеканала «Украина».
Как уточнили в украинском кабмине, в настоящее время на Украине 25 министров, включая главу правительства и шесть вице-премьер-министров.
Ранее Гройсман подтвердил намерение сохранить пост после выборов в Верховную раду 21 июля.
Он также заявил, что более 8% украинцев предпочли бы видеть его следующим премьер-министром.
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