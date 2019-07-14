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Эрдоган: НАТО должна быть счастлива от поставок Турции С-400 

RT на русском 32 минуты назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в НАТО должны быть довольны приобретением Анкарой российских систем С-400, так как это только усилит альянс.
Эрдоган оценил важность сделки по С-400
«Приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО. Оно должно быть счастливо от этого», — цитирует Эрдогана портал Haberler.
По его словам, Турция является одним из пяти самых сильных членов НАТО и «самой мощной опорой» альянса в регионе.
Кроме того, Эрдоган напомнил о чётком выполнении Турцией своих обязательств перед организацией по уплате взносов.
«И если такая обязательная страна, как Турция, получив С-400, станет сильнее в области своей безопасности, кто также станет сильнее? Это усилит и сам альянс», — заключил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган назвал сделку по покупке С-400 важнейшей в современной истории Турции.
Первые поставки российских ракет С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля.
В НАТО уже выразили обеспокоенность по поводу начала поставки С-400 в Турцию.
RT на русском: последние новости
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В мире , Армия , Видео , Войска , Реджеп Эрдоган , НАТО , Анкара , Турция
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