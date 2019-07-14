Эрдоган: НАТО должна быть счастлива от поставок Турции С-400

«Приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО. Оно должно быть счастливо от этого», — цитирует Эрдогана портал Haberler.

По его словам, Турция является одним из пяти самых сильных членов НАТО и «самой мощной опорой» альянса в регионе.

Кроме того, Эрдоган напомнил о чётком выполнении Турцией своих обязательств перед организацией по уплате взносов.

«И если такая обязательная страна, как Турция, получив С-400, станет сильнее в области своей безопасности, кто также станет сильнее? Это усилит и сам альянс», — заключил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган назвал сделку по покупке С-400 важнейшей в современной истории Турции.

Первые поставки российских ракет С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля.

В НАТО уже выразили обеспокоенность по поводу начала поставки С-400 в Турцию.