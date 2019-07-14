Тереза Мэй снова станцевала под музыку группы ABBA

Политик не только смогла насладиться музыкой, но и потанцевать под хиты группы ABBA. Она ритмично двигала руками и подпевала . Собравшиеся её активно в этом поддерживали.

Если кто-то заслуживает того, чтобы немного потанцевать, то это Тереза Мэй, — написал журналист издания SkyNews Джереми Катберт.

В 2018 году Мэй уже танцевала на конференции Консервативной партии . Политик появилась в зале под песню группы ABBA Dancing Queen.

Ранее News.ru писал о том, что ещё до того, как британский премьер покинула свой пост, её восковую фигуру убрали из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо. Такое решение было принято по итогам голосования, проведённого среди посетителей учреждения.