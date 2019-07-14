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Врач объяснил, почему дрожит Меркель 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: AP
Руководитель немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке объяснил причины приступов дрожи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и назвал возможный диагноз политика. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По словам медика, Меркель страдает ортостатическим тремором. Янке уточнил, что это заболевание является безобидным и редким. Специалист объяснил, что страдающий данным недугом человек испытывает дрожь только в стоячем положении.
При этом медик уточнил, что излечиться от этого заболевания невозможно.
Ранее сообщалось, что Меркель требуют отправить на медосмотр.
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