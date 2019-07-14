ЦИК Украины показал лицо Дарта Вейдера

ЦИК Украины показал лицо кандидата Дарта Вейдера

Фото кандидата в депутаты Рады Дарта Викторовича Вейдера появилось на сайте украинского избиркома.

Центризбирком Украины опубликовал фотографии и данные кандидатов в депутаты Верховной рады. Среди них — Дарт Викторович Вейдер. Он намерен баллотироваться от политической партии «Блок Дарта Вейдера». В информационной карточке также указано, что Вейдер родился в Киеве, имеет высшее образование, не судим, числится директором ООО «Темная сторона силы».

ЦИК Украины

На выборы Дарт Викторович идет по одесскому одномандатному избирательному округу №135.

Выборы в Раду состоятся на Украине 21 июля. Это не первая попытка украинского клона американского персонажа попасть в парламент. В 2014 году в парламентских выборах участвовали сразу шесть Дартов Вейдеров.