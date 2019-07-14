Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера 

РИА Новости + ещё 4 54 минуты назад
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады.
«Я знаю, что делать». Зеленскому помешал Дарт Вейдер
ЦИК Украины
Среди претендентов на депутатское кресло числится Дарт Викторович Вейдер. Как отмечается в карточке кандидата, он выдвигается в парламент от политической партии "Блок Дарта Вейдера". В ЦИК также указали, что он родился в Киеве, имеет высшее образование и является директором ООО "Темная сторона силы". Судимостей не имел.
На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу №135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня. Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.
Осенью 2014 года на внеочередных выборах в Раду зарегистрировались сразу шесть Дартов Вейдеров.
Последние новости
В Туве утонули десять человек, из них шесть детей Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации В США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
В мире , Видео , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии прокомментировали решение России по Курилам146
Убийство стюардессы: в деле появился новый поворот
Страшная болезнь? Леонтьев дал последний концерт76
В Бундестаге призвали Меркель пройти медосмотр11
Умерла Елена Касьян34
Видео
01:10
В Бундестаге призвали Меркель пройти медосмотр
В мире Европа
02:52
Умерла Елена Касьян
Общество В мире
00:19
ЦИК Украины показал лицо Дарта Вейдера
В мире Украина
04:11
Разин рассказал о состоянии Юры Шатунова
Шоу-бизнес
05:02
В Японии прокомментировали решение России по Курилам
В мире Азия
00:44
Макрона освистали на военном параде в Париже
В мире Европа
03:55
Судьба Курил: стало известно решение России
Политика Катастрофы
00:17
Электробритва вдохновила Безрукова на вокал
Шоу-бизнес
03:48
Москвичку насильно увезли в Чечню для замужества
Общество
00:23
Мужчина выгуливал двух слонов в Якутске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение