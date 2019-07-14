ЦИК Украины показал лицо Дарта Вейдера

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады.

ЦИК Украины

Среди претендентов на депутатское кресло числится Дарт Викторович Вейдер. Как отмечается в карточке кандидата, он выдвигается в парламент от политической партии "Блок Дарта Вейдера". В ЦИК также указали, что он родился в Киеве, имеет высшее образование и является директором ООО "Темная сторона силы". Судимостей не имел.

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу №135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня. Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.

Осенью 2014 года на внеочередных выборах в Раду зарегистрировались сразу шесть Дартов Вейдеров.