Глава МИД Ирана заявил, что США «играют с огнем»

"Это может быть пересмотрено в течение нескольких часов", — сказал Зариф в интервью NBC.

На вопрос телеканала, не опасается ли Иран, что "играет с огнем", Зариф возразил, что это США играют с огнем, выйдя из ядерной сделки.

"У нас было соглашение, оно включало меры, если одна из сторон начинает его нарушать… Мы свободно можем прекратить частичное выполнение (сделки)", — сказал Зариф.

"Мы не будем разрабатывать ядерное оружие. Если бы мы хотели разработать ядерное оружие, мы бы это сделали", — сказал глава МИД Ирана.

По его словам, Иран не хочет выполнять требования США о том, чтобы сделка была пересмотрена. "Если начать уступать незаконным требованиям, конца им не будет", — сказал Зариф.

Его также спросили, почем президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение об ударе по Ирану в отместку за сбитый американский беспилотник, но потом передумал. "Мое понимание таково, что разум восторжествовал, люди пришли к заключению, что это не будет ограниченной операцией", — сказал Зариф. Такое объяснение предложил и Трамп, по словам которого, в результате такого удара погибли бы люди, и возмездие Ирану оказалось бы непропорциональным.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил в июне, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.