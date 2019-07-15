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Украинский политолог назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма 

РИА Новости + ещё 25 50 минут назад
Фото: Reuters
Снятие киевской блокады Крыма возможно, если президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся сконцентрировать все инструменты власти после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью телеканалу RT.
"Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов. Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией. Поэтому такое возможно. Я оцениваю вероятность такого сценария в 30 процентов", — предположил эксперт.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма обернулась негативными последствиями для Украины. По словам политика, власть, правительство, парламент и президент Украины оттолкнули от себя людей, которых они не ассоциируют с этой страной.
Бывший глава государства Леонид Кравчук в интервью РИА Новости Крым выразил мнение, что Украина вряд ли согласится признать полуостров российским, однако политик призвал Зеленского снять блокаду и решить вопросы, связанные, в частности, с водой и электроэнергией, "цивилизованным рыночным путем".
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В мире , Украина , Евгений Мураев , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Руслан Бортник , Верховная Рада , РИА Новости , Russia Today , Республика Крым
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