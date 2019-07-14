Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко назвала виновных в газовом грабеже украинцев 

News.ru + ещё 1 10 минут назад
Фото: Reuters
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала фамилии ответственных в том то, что украинцы переплачивали за газ, тепло и горячую воду.
По её словам, в этом следует винить экс-президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главу «Нафтогаза» Андрея Кобелева. В качестве доказательства своих слов депутат предоставила решение двух судебных инстанций по поводу повышения тарифов ЖКХ.
Эти судебные решения, которые за два с половиной года признали тарифы завышенными и незаконными. Два с половиной года потребовалось нашему суду под давлением Порошенко, под давлением Гройсмана. Не давали им принять это решение, но сегодня эти решения у меня в руках, — пояснила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.
Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский обязан наложить вето на постановление о повышении тарифов, однако выразила сомнение, что действующий глава страны решится на такой шаг.
Суд сказал, что постановление, которое устанавливало завышенную цену на газ, с первого дня принятия недействительно. Это означает, что те цены, которые брали с людей, — недействительные. И теперь вопрос: кто выполнит это решение суда? — задалась вопросом Тимошенко.
Она призвала привлечь Порошенко, Гройсмана и Кобелева к уголовной ответственности за то, что они «содрали с людей вместе с кожей все деньги, которые были в украинском бюджете».
Ранее News.ru писал о том, что за последние пять лет из-за политики киевских властей цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам политика, цены на газ с 2014 года выросли на 1090%, коммунальные платежи — на 740%. При этом население Украины не может платить по действующим в стране тарифам.
News.ru: последние новости
На Украине назвали последствия «дикой» политики в отношении РФ Около 20 тысяч жителей остались без света в центре Нью-Йорка Зеленский посетил границу с Крымом
Комментарии1
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Андрей Кобелев , Нафтогаз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставили диагноз в Германии4
В Киеве назвали последствия «дикой» политики с Россией25
Одним глазком: Зеленский прибыл на границу с Крымом311
Пьяные военные ВСУ избили командира за долги8
Лобода высказалась о скандале в Петербурге
Видео
00:31
Меркель поставили диагноз в Германии
В мире Европа
00:40
«Пуск!»: С Байконура стартовал «Протон-М»
Наука и техника Наука
02:05
Валенса заподозрил РФ в тайной игре
В мире
00:34
Спор Зеленского с главой фискальной службы попал на видео
В мире Конфликты
05:01
Названы гонорары грузинских артистов в России
Шоу-бизнес
00:31
Немцы отреагировали на недомогание Меркель
В мире
07:18
В РФ заявили о готовящихся фейках об окружении Путина
Политика Войска
01:03
Зеленскому помешал Дарт Вейдер
В мире Украина
00:45
Галкин предупредил поклонников о мошенничестве
Шоу-бизнес
01:10
Утвержден перенос выходных в 2020 году
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение