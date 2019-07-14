Меркель поставили диагноз в Германии

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Немецкий врач назвал возможный диагноз Меркель 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видеозаписи и другую информацию о приступах дрожи немецкого канцлера Ангелы Меркель и рассказал о ее возможном диагнозе, пишет сайт МК.
По словам Янке, тремор, который наблюдается во время приступов канцлера ФРГ, может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о рассеянном склерозе или болезни Паркинсона. Однако, как уточнил медик, некоторые симптомы позволяют сделать вывод, что не все так плохо.
Янке заметил, что у Меркель возникает дрожь, только когда она стоит. Когда же канцлер начинает двигаться, все проходит. Из этого следует, что у Меркель может быть редкий недуг под названием ортостатический тремор.
Как отметил врач, болезнь не опасна, и она как раз характеризуется появлением дрожи в те моменты, когда человек стоит. Он добавил, что существуют препараты, помогающие контролировать недуг.
Впервые о недомогании немецкого канцлера Ангелы Меркель начали говорить в июне, после ее встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер побледнела и задрожала во время фотографирования.
В Берлине быстро поспешили успокоить общественность, сказав, что с политиком все в порядке. Однако уже через несколько дней, на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером случился еще один приступ. Третий приступ произошел совсем недавно, 10 июля немецкому канцлеру стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
11 июля на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Меркель сидела, когда включили гимны.
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Комментарии4
В мире , Видео , Европа , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Германия
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