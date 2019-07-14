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Бойко рассказал о «дикой» политике Украины в отношениях с РФ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, что привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
"У нас остановились десятки предприятий из-за потери российского рынка, а это сотни тысяч рабочих мест, которые потеряла наша страна… Происходила дикая ситуация: с криками о том, что "Россия агрессор", с принятием десятка деклараций, осуждающих РФ, истериками в парламенте и ушедшей власти, на самом деле в Россию продали товаров на 4,5 миллиарда долларов за прошлый год, а купили на 7,5 миллиарда долларов", — сказал Бойко в эфире телеканала "112. Украина".
Он подчеркнул, что в результате таких экономических отношений на Украине образовалось отрицательное сальдо в три миллиарда долларов и этот дисбаланс необходимо уравновесить с помощью налаживания торговли на российском рынке.
"Потому что когда мы валюту отдаем в другую страну — падает национальная валюта у нас, правительство бежит в МВФ и кричит "дайте нам денег, у нас падает национальная валюта". У них мозгов не хватало выровнять торговый баланс, продавать столько же, сколько покупать. Это очень серьезная проблема для нашей страны", — подытожил Бойко.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-октябре 2018 года увеличился на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,31 миллиарда долларов. Экспорт РФ на Украину увеличился на 25,6% — до 7,806 миллиарда долларов, импорт РФ из Украины — на 15,6%, до 4,504 миллиарда долларов. Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде осталась на уровне прошлого года — 2,2%.
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В мире , Украина , Юрий Бойко , Международный валютный фонд
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