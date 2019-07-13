Польские СМИ сравнили Зеленского с Лукашенко

Портал polskieradio.pl со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita сравнил поведение украинского лидера Владимира Зеленского и его белорусского коллеги Александра Лукашенко , заявив, что те похожи в критической оценке работы своих подчинённых.

Лукашенко полностью контролирует ситуацию в стране, он не только изгоняет людей, он тоже их лишает должностей, — напоминает автор публикации.

Он подчеркнул, что больше 90% опубликованных на сайте президента решений связаны с кадровыми изменениями. Зеленский же уволил всех глав областных администраций, сообщает телеканал «5».

Далее в публикации приводятся примеры схожих действий белорусского и украинского президентов, в том числе ситуации, когда Зеленский решал вопросы «по-хозяйски». Издание Rzeczpospolita приводит слова политолога Виталий Портникова, считающего подобное поведение стилем Лукашенко.