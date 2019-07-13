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Польские СМИ сравнили Зеленского с Лукашенко 

News.ru 1 час назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Портал polskieradio.pl со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita сравнил поведение украинского лидера Владимира Зеленского и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, заявив, что те похожи в критической оценке работы своих подчинённых.
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Лукашенко полностью контролирует ситуацию в стране, он не только изгоняет людей, он тоже их лишает должностей, — напоминает автор публикации.
Он подчеркнул, что больше 90% опубликованных на сайте президента решений связаны с кадровыми изменениями. Зеленский же уволил всех глав областных администраций, сообщает телеканал «5».
Далее в публикации приводятся примеры схожих действий белорусского и украинского президентов, в том числе ситуации, когда Зеленский решал вопросы «по-хозяйски». Издание Rzeczpospolita приводит слова политолога Виталий Портникова, считающего подобное поведение стилем Лукашенко.
Ранее News.ru писал, что Зеленский потребовал от врио главы Государственной фискальной службы Александра Власова покинуть свой пост. Причиной стало то, что тот не уволил руководителей таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.
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Комментарии1
В мире , Украина , Александр Власов , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко
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