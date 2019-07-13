Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон объявил о создании космического командования 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу объявил о создании космического командования в рамках военно-воздушных сил.
Каким будет первое противостояние в космосе
"Чтобы обеспечить развитие и укрепление нашего космического потенциала, в сентябре в рамках военно-воздушных сил будет создано большое космическое командование", — заявил Макрон, трансляцию выступления которого вел Елисейский дворец.
В сентябре 2018 года министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что считает необходимым увеличение инвестиций в военно-комическую отрасль с целью предотвращения конфронтаций в околоземном пространстве. Закон о военном планировании на 2019-2025 годы предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% ВВП к 2025 году.
Последние новости
В Туве утонули десять человек, из них шесть детей Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации В США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
В мире , Армия , Войска , Флоранс Парли , Эммануэль Макрон , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Грузии начала примирение с РФ с обвинений41
Теплоход потопил яхту на Волге
Киев объяснил невозможность разрыва ж/д сообщения с РФ178
Британия назвала условие освобождения иранского танкера132
Зеленский провел совещание на границе с Крымом327
Видео
00:40
«Пуск!»: С Байконура стартовал «Протон-М»
Наука и техника Наука
02:05
Валенса заподозрил РФ в тайной игре
В мире
00:34
Спор Зеленского с главой фискальной службы попал на видео
В мире Конфликты
05:01
Названы гонорары грузинских артистов в России
Шоу-бизнес
00:31
Немцы отреагировали на недомогание Меркель
В мире
07:18
В РФ заявили о готовящихся фейках об окружении Путина
Политика Войска
01:03
Зеленскому помешал Дарт Вейдер
В мире Украина
00:45
Галкин предупредил поклонников о мошенничестве
Шоу-бизнес
01:10
Утвержден перенос выходных в 2020 году
Общество
00:20
В Анкару привезли новую партию С-400
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение