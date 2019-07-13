Молдавия рассчитывает на поддержку США

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что новые власти республики желают остановить беззаконие и избавиться от коррупционных схем. Политик добавила, что они рассчитывают на помощь Соединённых Штатов

Сегодня, как никогда прежде, Молдова нуждается в поддержке США. Нам нужна поддержка в борьбе против коррупции, отмывания денег и контрабанды, против монополизма в экономике, — заявила молдавский глава кабмина на пресс-конференции, в которой участвовал заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл

Санду также сказала, что «США были и остаются стратегическим партнёром Молдавии, который поддерживает усилия стать свободной и демократической страной», пишет «Интерфакс».

Хейл одобрил стремления новой власти.

Мы ценим усилия правительства Молдавии в реализации реформ и борьбе с коррупцией. Результаты этих реформ благоприятно скажутся на развитии страны и уровне жизни населения, — заключил заместитель госсекретаря.