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Молдавия рассчитывает на поддержку США 

News.ru 54 минуты назад
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что новые власти республики желают остановить беззаконие и избавиться от коррупционных схем. Политик добавила, что они рассчитывают на помощь Соединённых Штатов.
Сегодня, как никогда прежде, Молдова нуждается в поддержке США. Нам нужна поддержка в борьбе против коррупции, отмывания денег и контрабанды, против монополизма в экономике, — заявила молдавский глава кабмина на пресс-конференции, в которой участвовал заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.
Санду также сказала, что «США были и остаются стратегическим партнёром Молдавии, который поддерживает усилия стать свободной и демократической страной», пишет «Интерфакс».
Хейл одобрил стремления новой власти.
Мы ценим усилия правительства Молдавии в реализации реформ и борьбе с коррупцией. Результаты этих реформ благоприятно скажутся на развитии страны и уровне жизни населения, — заключил заместитель госсекретаря.
Ранее News.ru писал, что Санду сообщила о возможном привлечении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране. Речь идёт про изменения в системе юстиции.
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Комментарии
В мире , США , Михаил Саакашвили , Дэвид Хейл , Интерфакс , Молдова
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