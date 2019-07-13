Премьер Украины признал невозможность разрыва ж/д сообщения с Россией

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", — сказал премьер-министр в эфире украинского телеканала "Наш".

При этом вопрос сообщения с Россией он охарактеризовал как "чувствительный".

Гройсман, однако, добавил, что о возобновлении авиасообщения с Россией речь пока не идет, так как Россия, по его словам, — враг.

В начале августа 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Позже Омелян уточнил, что в Минифраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузовое железнодорожное сообщение прекращаться не будет.