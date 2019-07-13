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Премьер Украины признал невозможность разрыва ж/д сообщения с Россией 

ТАСС + ещё 3 29 минут назад
Фото: Reuters
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, так как имеет транзитные обязательства перед Европейским союзом. Об этом заявил в субботу глава правительства Украины Владимир Гройсман.
На Украине предрекли полное прекращение ж/д сообщения с Россией
"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", — сказал премьер-министр в эфире украинского телеканала "Наш".
При этом вопрос сообщения с Россией он охарактеризовал как "чувствительный".
Гройсман, однако, добавил, что о возобновлении авиасообщения с Россией речь пока не идет, так как Россия, по его словам, — враг.
В начале августа 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Позже Омелян уточнил, что в Минифраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузовое железнодорожное сообщение прекращаться не будет.
В 2018 году "Укржелдорога" ("Укрзализныця") отменила прямые поезда и прицепные вагоны, которые направлялись в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. Поезд же Киев — Москва за пять месяцев принес "Укржелдороге" наибольшую прибыль.
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Комментарии29
В мире , Украина , Владимир Омелян , Владимир Гройсман , ЕС , Правительство Украины , Укрзализныця
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