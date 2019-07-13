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Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Reuters
Великобритания готова отпустить задержанный иранский танкер при условии, если Иран даст гарантии, что не отправится в Сирию. Об этом заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант.
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«Пообщался с главой МИД Ирана Зарифом, провели конструктивный разговор. Я заверил его, что наша обеспокоенность заключалась не в происхождении нефти на танкере, а пункт его назначения, и что Великобритания поспособствует освобождению судна, если мы получим гарантии того, что оно не направится в Сирию после соблюдения надлежащих процедур в судах Гибралтара», — написал Хант в Twitter.
По его словам, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заверил, что Тегеран не ищет обострения ситуации.
Ранее Полиция Гибралтара отпустила под залог задержанных членов экипажа танкера Ирана.
Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери пообещал, что инцидент с задержанием танкера Британией не останется без ответа Тегерана.
4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.
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В мире , Ближний Восток , Иран , Сирия , Великобритания
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