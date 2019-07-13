Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

У главного офиса спецслужбы находятся несколько десятков молодых людей. Они растянули длинный плакат, смысл написанного на котором сводится к обвинению СБУ в бездействии. Участники акции также бросили несколько дымовых шашек на дорогу напротив входа в здание.

Националисты пояснили, что изначально планировали собраться в субботу у здания телеканала "112 Украина", однако перенесли свой протест к силовому ведомству якобы по соображениям безопасности, так как ночью канал был обстрелян из гранатомета.

Представители радикалов поясняют, что пришли к СБУ с требованием арестовать Медведчука. Их претензии сводятся к тому, что на канале "112 Украина", который связывают с Медведчуком, вечером будет транслировать фильм американского режиссера Оливера Стоуна о событиях в стране, начиная с 2013 года. Радикалы считают Медведчука виновным в государственной измене и заявляют, что именно он ведет войну на Украине.