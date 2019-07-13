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Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: © Поліція Києва
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Здание украинского канала обстреляли из гранатомета
У главного офиса спецслужбы находятся несколько десятков молодых людей. Они растянули длинный плакат, смысл написанного на котором сводится к обвинению СБУ в бездействии. Участники акции также бросили несколько дымовых шашек на дорогу напротив входа в здание.
Националисты пояснили, что изначально планировали собраться в субботу у здания телеканала "112 Украина", однако перенесли свой протест к силовому ведомству якобы по соображениям безопасности, так как ночью канал был обстрелян из гранатомета.
Представители радикалов поясняют, что пришли к СБУ с требованием арестовать Медведчука. Их претензии сводятся к тому, что на канале "112 Украина", который связывают с Медведчуком, вечером будет транслировать фильм американского режиссера Оливера Стоуна о событиях в стране, начиная с 2013 года. Радикалы считают Медведчука виновным в государственной измене и заявляют, что именно он ведет войну на Украине.
Националистические силы не первый раз требуют ареста Медведчука. Так, 8 июля они собирались у офиса президента Украины Владимира Зеленского и требовали посадить политика в связи с тем, что телеканал NewsOne планировал провести телемост Киев — Москва.
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Комментарии46
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Оливер Стоун , СБУ , Киев
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