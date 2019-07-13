Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Власти Украины намерены завершить полное обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до конца этого года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе визита на пункт въезда-выезда "Чонгар" в Херсонской области, передает пресс-служба главы украинского государства.

В ходе выездного совещания, которое прошло непосредственно у КПП "Чонгар", новоназначенный глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев отметил, что пересекающие границу с Крымом люди на украинских пунктах пропуска "страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры".

По словам Гусева, в реализации проекта по обустройству пунктов пропуска присутствуют такие риски как коррупция, недостаток финансирования, а также нарушение проектантами и генподрядчиком договорных сроков проектирования и строительства.

Новый глава области отметил, что завершить первый этап обустройства пунктов планируется до 15 ноября.

В свою очередь президент Украины отметил, что реализовать второй, заключительный этап проекта — создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг — необходимо до 20 декабря этого года.