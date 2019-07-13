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Зеленский провел совещание на границе с Крымом 

РИА Новости Крым 35 минут назад
Власти Украины намерены завершить полное обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до конца этого года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе визита на пункт въезда-выезда "Чонгар" в Херсонской области, передает пресс-служба главы украинского государства.
Зеленский едет к Крыму
В ходе выездного совещания, которое прошло непосредственно у КПП "Чонгар", новоназначенный глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев отметил, что пересекающие границу с Крымом люди на украинских пунктах пропуска "страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры".
По словам Гусева, в реализации проекта по обустройству пунктов пропуска присутствуют такие риски как коррупция, недостаток финансирования, а также нарушение проектантами и генподрядчиком договорных сроков проектирования и строительства.
Новый глава области отметил, что завершить первый этап обустройства пунктов планируется до 15 ноября.
В свою очередь президент Украины отметил, что реализовать второй, заключительный этап проекта — создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг — необходимо до 20 декабря этого года.
"Давайте в 20 числах декабря — этого будет достаточно. Если нет — новый глава облгосадминистрации останется в прошлом. Это — честно", — заявил Зеленский.
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Комментарии25
В мире , Видео , Украина , Юрий Гусев , Владимир Зеленский , Республика Крым
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