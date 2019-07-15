Грузинский депутат назвал цель антироссийских провокаций

По его словам, возможность ослабления режима стороны обсуждали на заседаниях межпарламентской группы «Россия-Грузия», передает РИА «Новости».

«Ослабление визового режима. Это было бы очень полезно для Грузии. Но, к сожалению, об этом узнали (оппоненты). Как только стало известно, что идет послабление визового режима, мы получили это безобразие», — заявил Ломия после встречи с российскими коллегами.

Также депутат отметил, что межпарламентская группа не афиширует свои новые инициативы, чтобы не спровоцировать подобные инциденты.

Ранее в Госдуме заявили о готовности России поэтапно снимать ограничения с Грузии.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис. После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Путин выступил против этого

Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.