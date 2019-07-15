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Грузинский депутат назвал цель антироссийских провокаций 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 38 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Провокации в Грузии призваны сорвать возможное ослабление визового режима Россией, заявил глава делегации грузинских парламентариев Георгий Ломия.
По его словам, возможность ослабления режима стороны обсуждали на заседаниях межпарламентской группы «Россия-Грузия», передает РИА «Новости».
«Ослабление визового режима. Это было бы очень полезно для Грузии. Но, к сожалению, об этом узнали (оппоненты). Как только стало известно, что идет послабление визового режима, мы получили это безобразие», — заявил Ломия после встречи с российскими коллегами.
Также депутат отметил, что межпарламентская группа не афиширует свои новые инициативы, чтобы не спровоцировать подобные инциденты.
Ранее в Госдуме заявили о готовности России поэтапно снимать ограничения с Грузии.
Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис. После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.
Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Путин выступил против этого
Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.
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В мире , Кавказ , Георгий Ломия , Георгий Габуния , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Грузия
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