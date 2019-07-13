Валенса заподозрил РФ в тайной игре

Лех Валенса: Россия отдаст обломки Польше, когда рейтинг партии Качиньского начнёт падать

Бывший президент Польши Лех Валенса уверен, что Россия тайно поддерживает правящую партию Ярослава Качиньского «Право и справедливость». Кроме участия Польши в истории с возвращением России права голоса в ПАСЕ, он приводит целый рад доказательств. По его словам, в будущем Москва намеревается вернуть Польше обломки разбившегося президентского Ту-154, чтобы тем самым поддержать рейтинг партии Качиньского, сообщает Do Rzeczy.

На своей странице в Twitter бывший глава Польши затрагивает тему громкого дела — возвращения России права голоса в ПАСЕ, сообщает Do Rzeczy.

Сначала появились сообщения о том, что Польша поддержала Москву во время майского собрания комитета министров Совета. Затем МИД Польши опроверг эту информацию.

Однако Лех Валенса считает, что, кроме истории с Советом Европы , имеются другие предпосылки, указывающие на то, что партию Ярослава Качиньского «Право и справедливость» поддерживает, хоть и тайком, Россия.